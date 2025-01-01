Schlüssellochgucker randaliert im BordellJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 2: Schlüssellochgucker randaliert im Bordell
44 Min.Ab 12
Die Polizisten werden in ein Bordell gerufen, in dem ein randalierender Gast vom Türsteher festgehalten wird. Als er den Unruhestifter der Polizei übergeben will, greift dieser sich eine Prostituierte und benutzt sie als Geisel. Kann die Frau unverletzt gerettet werden? Im Anschluss glaubt eine Passantin, dass ein kleines Mädchen von einem Kioskbesitzer belästigt wird, und ruft die Polizei. Als die Beamten am Kiosk eintreffen, ist das Kind verschwunden ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick