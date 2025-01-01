Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Das Fundglück

SAT.1Staffel 3Folge 112
Das Fundglück

Das FundglückJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 112: Das Fundglück

45 Min.Ab 12

Ein junges Paar entdeckt ein Findelkind an einem Waldstück. Die Frau will das Baby um jeden Preis behalten und verschanzt sich im Auto. Ein Mann bricht in das Haus seines ehemaligen Chefs ein und erniedrigt dort ihn und seine Ehefrau. Er ist extrem aggressiv und zu allem bereit. Die Beamten untersuchen einen Einbruch in einer Turnhalle und finden dort eine Schülerin vor, die auf ihrer Unschuld beharrt. Und: Jugendliche überfallen ein Paar und randalieren.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen