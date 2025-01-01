Auf Streife
Folge 112: Das Fundglück
45 Min.Ab 12
Ein junges Paar entdeckt ein Findelkind an einem Waldstück. Die Frau will das Baby um jeden Preis behalten und verschanzt sich im Auto. Ein Mann bricht in das Haus seines ehemaligen Chefs ein und erniedrigt dort ihn und seine Ehefrau. Er ist extrem aggressiv und zu allem bereit. Die Beamten untersuchen einen Einbruch in einer Turnhalle und finden dort eine Schülerin vor, die auf ihrer Unschuld beharrt. Und: Jugendliche überfallen ein Paar und randalieren.
