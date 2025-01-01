Auf Streife
Folge 119: Drama auf der Hüpfburg
44 Min.Ab 12
Schwerer Fehler: Eine übergewichtige Mutter benutzt eine Kinderhüpfburg und bringt das Leben eines spielenden Jungen in Gefahr. - Zu viel Bier! Ein sturzbetrunkenes Pärchen ist fest davon überzeugt, dass sein Auto gestohlen wurde und nimmt die Beamten mit auf eine skurrile Suche. - Eine Frau wird von einem Motorroller angefahren. Der Unfallverursacher will sich stellen, muss vorher aber "noch mal kurz weg"?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick