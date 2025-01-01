Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Verzweifelter Vater entführt Baby

SAT.1Staffel 3Folge 132
Verzweifelter Vater entführt Baby

Auf Streife

Folge 132: Verzweifelter Vater entführt Baby

45 Min.Ab 12

Nach einem Streit entführt ein Vater seine Tochter aus einem Café. Die Mutter befürchtet, dass er das Kind ins Ausland bringen will. - Ein betrunkener Student randaliert mit einer Axt vor seiner Wohnung. Was ist der Grund für den Ausraster? - Ein 17-Jähriger besprüht am helllichten Tag einen Streifenwagen und wir dabei von den Beamten erwischt. - Und: Ein Mann im Karnevals-Polizistenkostüm sorgt in einem Kölner Viertel für Verwirrung und ruft die echte Polizei auf den Plan.

