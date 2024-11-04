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Auf Streife

Entscheidung aus Liebe

SAT.1Staffel 3Folge 162vom 04.11.2024
Entscheidung aus Liebe

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Folge 162: Entscheidung aus Liebe

45 Min.Folge vom 04.11.2024Ab 12

Kurz vor einer Hochzeit kommt es zur Prügelei zwischen dem Bräutigam und seinen Trauzeugen und einem fremden Mann. Der Fremde ist der Braut jedoch nicht unbekannt - Die Beamten finden einen bewusstlosen Mann in einem Fahrstuhl. Hat er etwas mit dem Medikamentenklau zu tun, zu dem sie eigentlich gerufen wurden? - Drei Pfadfinder überführen einen Einbrecher, doch vor ihren Eltern wollen sie nicht zu ihrer Heldentat stehen. Haben sie etwas zu verbergen?

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