Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Ein Mann schlägt zu

SAT.1Staffel 3Folge 35
Ein Mann schlägt zu

Ein Mann schlägt zuJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 35: Ein Mann schlägt zu

45 Min.Ab 12

An einer Ampel werden die Polizisten Zeuge eines besonders brutalen Beziehungsstreits. Eine Frau flüchtet vor ihrem Freund aus dem Auto. Sie hat schwere Verletzungen, aber der Mann lässt nicht von ihr ab. Können die Beamten die Situation unter Kontrolle bringen? Wenig später bemerkt ein Passant einen Obdachlosen, der sich in der Nähe eines Kinderspielplatzes herumtreibt. Als der verwahrloste Mann sich einem spielenden Kind nähert, hält er ihn fest und ruft die Polizei.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen