SAT.1 Staffel 3 Folge 40 vom 12.12.2024
Folge 40: Ausgeliefert

45 Min. Ab 12

Der Besitzer eines Sushi-Lieferservice ruft die Polizei, weil sein neuer Fahrer bei der letzten Bestellung ausgeraubt wurde. Zunächst ist die Aussage des Bestohlenen glaubwürdig, doch dann wendet sich das Blatt gegen ihn. Und: Mitten in der Nacht werden die Beamten in eine Wohnsiedlung gerufen. Anwohner hatten sich über starke Lärmbelästigung beschwert. Was ist der Grund für die nächtliche Ruhestörung?

