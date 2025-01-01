Angefahrener Rollstuhlfahrer und ein EhestreitJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 43: Angefahrener Rollstuhlfahrer und ein Ehestreit
44 Min.Ab 12
Ein Autofahrer fährt einen älteren Rollstuhlfahrer an und meldet den Unfall der Polizei. Während der Verletze von Sanitätern versorgt wird, entbrennt zwischen dem Unfallverursacher und seiner Ehefrau ein heftiger Streit. Steht der im Zusammenhang mit dem Unfall? Und: In einem Café müssen die Polizisten eine Prügelei schlichten. Angeblich hat der eine die Freundin des anderen angegrabscht. Ist die Eifersucht des gekränkten Mannes berechtigt oder übertreibt er maßlos?
