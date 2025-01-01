Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Die Laserpointer-Attacke

SAT.1Staffel 3Folge 57
Die Laserpointer-Attacke

Die Laserpointer-AttackeJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 57: Die Laserpointer-Attacke

44 Min.Ab 12

Ein Rentner erwartet die Polizei am späten Abend an einer Raststätte. Er erzählt, dass er gerade während der Fahrt von einem Lichtstrahl vom Fahrbahnrand geblendet worden sei und deshalb fast einen Unfall gebaut habe. Was steckt hinter dem ominösen Phänomen? Wenig später werden die Beamten zu einem Autounfall gerufen. Beide Beteiligten streiten ab, Schuld an dem Zusammenprall zu sein. Doch die geschulten Beamten merken schnell, dass sich einer der Fahrer merkwürdig verhält.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen