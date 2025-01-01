Auf Streife
Folge 61: Kloppe für das Großmaul
45 Min.Ab 12
Vor einer Disco prügeln sich fünf Männer. Den hinzugerufenen Beamten gelingt es nur mit Mühe und Not, die zwei Gruppen voneinander zu trennen. Warum kam es zu der Massenprügelei? Später müssen die Beamten die Demonstration einer Handvoll Frauen auflösen. Diese haben sich vor dem Haus einer werdenden Mutter positioniert und möchten so verhindern, dass diese ihr Kind abtreibt. Zuvor hatte sie ihren Schwangerschaftsabbruch bei Twitter angekündigt.
