Auf Streife
Folge 63: Obdachlosen brutal überfallen
44 Min.Ab 12
Eine Passantin beobachtet, wie drei Männer einen Obdachlosen verprügeln. Als die Beamten eintreffen, finden sie das Opfer schwer verletzt und kaum ansprechbar. Glücklicherweise kann die Zeugin einen der drei Männer beschreiben. Doch reicht das, um die Täter zu finden? Danach werden die Polizisten in ein Rugby-Trainingslager in einen Wald gerufen. Eine Mutter muss dort ihren vor Erschöpfung zusammengebrochenen Sohn abholen und will den Trainer wegen Körperverletzung anzeigen.
