Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Der Hilfeschrei

SAT.1Staffel 3Folge 65
Der Hilfeschrei

Der HilfeschreiJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 65: Der Hilfeschrei

44 Min.Ab 12

Ein betrunkener Schüler randaliert in der Schule, kündigt der Lehrerin seinen Selbstmord an und läuft dann weg. Für die Beamten beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Werden sie den Jungen finden, bevor er sich etwas antut? Im Anschluss droht ein Streit zwischen zwei Brüdern zu eskalieren. Grund für die Auseinandersetzung ist die angebliche Affäre des einen mit der Freundin des anderen. Kommen die Beamten rechtzeitig, um eine drohende Schlägerei zu verhindern?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen