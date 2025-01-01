Zum Inhalt springenBarrierefrei
17-jähriger sorgt für Polizeieinsatz

Folge 7: 17-jähriger sorgt für Polizeieinsatz

45 Min.

Eine Mutter ruft die Polizei, weil sie in der Jackentasche eines Freundes ihrer Tochter ein Springmesser gefunden hat. Kurz zuvor hatte der Junge geäußert, dass er sich an ein paar Mitschülern rächen will. Danach beobachtet eine Frau, wie zwei Umzugshelfer das Haus ihrer Nachbarn leer räumen. Besorgt ruft sie die Polizei, denn sie weiß, dass das Paar derzeit im Urlaub ist und definitiv keinen Umzug plant.

