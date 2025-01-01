Auf Streife
Folge 72: Unüberlegter Überfall
44 Min.Ab 12
Ein Passant und seine Frau eilen einer Rentnerin mit Rollator zu Hilfe, die offenbar von zwei Jugendlichen bestohlen und zu Fall gebracht wurde. Die beiden Zeugen konnten beobachten, wie die Täter mit der gestohlenen Handtasche in einem in der Nähe gelegenen Park verschwunden sind. Werden die Polizisten die flüchtigen Diebe finden? Später muss ein Metzger mit ansehen, wie ein betrunkener Mann in seiner Metzgerei randaliert.
