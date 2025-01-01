Auf Streife
Folge 73: Für eine Handvoll Münzen
44 Min.Ab 12
Die Polizisten werden zu einem Einbruch in eine Kneipe gerufen. Der Dieb hat 300 Euro in Münzen und fünf-Euro-Scheinen mitgenommen. Was er nicht weiß, auf der Flucht hat er einige der Münzen verloren. Können die Beamten mit Hilfe der Münz-Spur den Täter finden? Später bittet eine verängstigte Hausbesitzerin die Polizisten um Hilfe. Sie hat gesehen, wie ein Mann in ihrem Garten herumschleicht und durchs Fenster Fotos von ihr macht.
