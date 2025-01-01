Hundestaffel sucht vermisstes MädchenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 74: Hundestaffel sucht vermisstes Mädchen
44 Min.Ab 12
Ein zwölfjähriges Mädchen ist nach der Schule nicht nach Hause zurückgekehrt. Die Eltern vermuten das Schlimmste und wenden sich in ihrer Sorge an die Polizei. Werden die Beamten das Mädchen unverletzt finden? Wenig später rufen aufgebrachte Anwohner die Polizei zu ihrem nächsten Einsatz, weil der Baum vor ihrem Haus mit Dessous, Sexspielzeug und Schildern mit anzüglichen Sprüchen vollgehängt ist. Das Rentnerpaar vermutet, dass die Wäsche der "unsittlichen" Nachbarin gehört.
