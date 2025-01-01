Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Der 700 Euro Überfall

SAT.1Staffel 3Folge 77
Der 700 Euro Überfall

Der 700 Euro ÜberfallJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 77: Der 700 Euro Überfall

44 Min.Ab 12

Zwei junge Frauen berauben eine junge Mutter und bedrohen sogar ihr Baby. Allerdings kann eine Zeugin die Täterinnen beschreiben, so dass die Beamten ihnen auf die Spur kommen. Werden sie die flüchtigen Diebinnen fassen? Im Anschluss behaupten zwei Baumfäller, dass sie wegen des Sägelärms von einem Irren mit einer Pistole bedroht wurden. Stimmen die Aussagen, oder handelt es sich um ein Missverständnis?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen