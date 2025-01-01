Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Unfall kurz nach Autokauf

SAT.1Staffel 3Folge 91
Unfall kurz nach Autokauf

Unfall kurz nach AutokaufJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 91: Unfall kurz nach Autokauf

44 Min.Ab 12

Beim Überqueren einer Einfahrt wird ein Radfahrer von einem herausfahrenden Pkw angefahren. Die beiden Beteiligten machen sich gegenseitig Schuldzuweisungen, doch nur einer hat Schuld. Kann er überführt werden? - Drei Jugendliche versuchen, ein Fahrrad zu klauen. Einer wird dabei von einem Hund gebissen und zurückgelassen. Wird er den Beamten den Aufenthaltsort seiner Komplizen verraten?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen