Auf Streife
Folge 106: Ich war 17
44 Min.Ab 12
Eine Aushilfslehrerin wird auf frischer Tat ertappt, wie sie Kopien der Abitur-Aufgaben macht. Was steckt dahinter? - Zum Geburtstag eine Heimfahrt im Streifenwagen. Das wünscht sich ein 44-Jähriger und bittet die Polizisten darum. Als diese ihm den Wunsch abschlagen, packt er sein bestes Stück aus und zielt geradewegs auf den Wagen ... - Ein 40-jähriger Adeliger vermisst nach einer Touristentour durch sein Anwesen ein wertvolles Prinzessinnenkleid - und zwei Besucher.
