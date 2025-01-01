Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 106
Folge 106: Ich war 17

44 Min.Ab 12

Eine Aushilfslehrerin wird auf frischer Tat ertappt, wie sie Kopien der Abitur-Aufgaben macht. Was steckt dahinter? - Zum Geburtstag eine Heimfahrt im Streifenwagen. Das wünscht sich ein 44-Jähriger und bittet die Polizisten darum. Als diese ihm den Wunsch abschlagen, packt er sein bestes Stück aus und zielt geradewegs auf den Wagen ... - Ein 40-jähriger Adeliger vermisst nach einer Touristentour durch sein Anwesen ein wertvolles Prinzessinnenkleid - und zwei Besucher.

