Auf Streife
Folge 111: Wer hat angefangen
45 Min.Ab 12
Zwei Polizisten werden Zeugen einer Schlägerei. Unerwartet stellt sich heraus, dass einer von den Schlägern ihr Kollege in zivil ist. - Aufgrund eines Schulverweises betrinkt sich eine 15-Jährige, schnappt sich den Wagen ihres Stiefvaters und haut von zuhause ab. Doch sie kommt nicht weit, denn ein Baum versperrt ihr die Weiterfahrt. - Die Wohnung eines Rentners soll geräumt werden, nachdem der Vermieter Eigenbedarf angekündigt hat. Doch die Nachbarn sehen nicht tatenlos zu.
