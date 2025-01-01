Auf Streife
Folge 118: Die nackte Diebin
45 Min.Ab 12
Im Morgengrauen sitzt eine 23-Jährige weinend und in Unterwäsche am Bordsteinrand. Die Polizei befürchtet das Schlimmste. - Ein 15-Jähriger wird mit einem Messer im Arm aufgefunden. Doch er ist noch bei Bewusstsein und kann den Täter nennen: Der Sohn einer Lehrerin. - Eine Verkäuferin liefert sich einen handfesten Streit mit einem Obdachlosen - und ruft dann selbst die Polizei. Wer hat den Streit angefangen?
