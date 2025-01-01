Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 4 Folge 119
45 Min. Ab 12

Auf einem Spielplatz wird einer Mutter das Handy aus der Hand gerissen. Die Diebin flüchtet, aber kehrt nach einigen Minuten wieder zurück. Mit einer Mords-Wut. - Eine 17-Jährige wird während ihrer Arbeit in einer Eisdiele von einem Fremden belästigt. Dieser behauptet jedoch, ein Sex-Date mit ihr zu haben. - Ein 29-Jähriger wird von einem Rentner mit dem Auto angefahren. Angeblich ist der junge Mann in die Parklücke gesprungen, in die der Rentner einparken wollte.

