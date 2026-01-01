Aggressive Jugendliche gehen auf Schwangere losJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 172: Aggressive Jugendliche gehen auf Schwangere los
45 Min.Ab 12
Zwei 18-Jährige versuchen, einen Rentner auszurauben. Der setzt sich zur Wehr und kassiert daraufhin Schläge. Als sich eine Schwangere einmischt, wird sie ebenfalls ein Gewaltopfer. - Eine Mutter ruft die Polizei, weil ihre sechsjährige Tochter nicht vom Spielen mit ihren Cousins zurückgekommen ist - wie auch die zwei anderen Kinder. - Und: Ein 36-Jähriger wird in einem Baumarkt des Betruges beschuldigt. Angeblich hat er versucht, nicht gekaufte Waren gegen Bares umzutauschen.
