SAT.1Staffel 4Folge 179
Folge 179: Der zweite Schlüssel

45 Min.Ab 12

Eine 62-Jährige alarmiert die Polizei, nachdem ein Einbrecher in ihr Haus eingestiegen ist und sie einen Schlag auf den Kopf bekam. Keine Einbruchspuren und die verschlossene Haustür lassen darauf schließen, dass der Täter aus dem näheren Umfeld kommt. - Ein 43-Jähriger beobachtet, wie eine verdächtigte Person auf seinem Grundstück herumschleicht. Als die Beamten eintreffen und den alkoholisierten Verdächtigen anhalten, behauptet dieser, ein Mitglied der Familie zu sein.

