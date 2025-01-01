Zum Inhalt springenBarrierefrei
45 Min.Ab 12

Eine wohlhabende Dame wird von einem Mann um ihre Handtasche erleichtert. Dem Täter gelingt die Flucht nicht, weil sich ein Passant eingemischt hat. - Eine Tat aus der Not heraus? Eine Zwölfjährige wird zum wiederholten Mal beim Ladendiebstahl erwischt. - Eine Frau ruft die Polizei, weil ihre Nachbarin - wie so oft - den Grill auf dem Balkon angeschmissen hat. Nun dringt allerdings ein ungewohnt bestialischer Gestank in ihre Wohnung ein.

