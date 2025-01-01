Kinderschreie aus dem MüllautoJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 24: Kinderschreie aus dem Müllauto
44 Min.Ab 12
Eine Passantin alarmiert die Polizei, weil sie Kinderschreie aus einem verdreckten Auto hört. Können die Beamten sich einen Weg durch den Müll bahnen und das Kind retten? - Eine Taxifahrerin bittet die Polizei um Hilfe, weil sie einen ungewöhnlichen Fahrgast mit einer offenen Wunde befördert. - Ein bengalisches Feuer auf dem benachbarten Bolzplatz: Können die Polizisten den Täter ausfindig machen?
