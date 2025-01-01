Auf Streife
Folge 34: Baby Selinas wilde Nacht
45 Min.Ab 12
Ein merkwürdig gekleidetes Pärchen steht an einem Auto und liefert sich einen skurrilen Streit. Als die Beamten erscheinen, ergreift der Mann die Flucht und lässt seine Partnerin mit einem Baby auf dem Arm zurück. - Handfester Streit in der Sauna: Zwei Männer müssen von den Polizisten getrennt werden. Ist ihnen die Hitze zu Kopf gestiegen? - Nach einem Einbruch bei einer 65-jährigen und ihrer Tochter hinterlässt der Einbrecher Blumen auf dem Küchentisch.
