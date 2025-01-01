Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 73
Folge 73: Frau auf der Flucht

45 Min.Ab 12

Eine angefahrene Frau lässt sich nicht ärztlich behandeln, sondern drängt darauf, schnellstmöglich von der Unfallstelle wegzukommen. Wenig später erreicht die Polizisten ein weiterer Notruf aus dem Krankenhaus: Die Frau will wieder flüchten. - Ein Obdachloser wird unfreiwillig von zwei Jugendlichen zum Weihnachtsmann erklärt und schikaniert. Da teilt er nun nicht nur die Geschenke aus ...

