Auf Streife
Folge 11: Andenken aus dem Jenseits
45 Min.Ab 12
Eine Witwe wird von einer angeblichen Juwelierin zuhause besucht, die ihr ein Armband mit individuellem Wert aufschwatzt. - Nach einem lautstarken Streit zwischen zwei Frauen um die Vorfahrt steht bei der Vernehmung Aussage gegen Aussage. Als sich ein Beifahrer einmischt, droht die Situation zu eskalieren. - In den frühen Morgenstunden wird ein Mädchen schlafend auf einer Bank von der Polizei aufgelesen. Während der Befragung taucht plötzlich die Nachbarin des Kindes auf.
