Auf Streife
Folge 18: Der Rabenvater
46 Min.Ab 12
Eine Psychotherapeutin findet eines Morgens ein Baby samt einem Zettel vor der Türe zu ihrer Praxis. Wer hat das Kind dort abgelegt? - Zwei weibliche Badegäste ziehen sich in der Umkleide eines Schwimmbads um, als plötzlich ein Selfie-Stick über die Wand ragt. - Als eine 16-Jährige von dem Besuch bei ihrem Vater nach Hause zurückkehrt, findet sie ein Jagdmesser auf dem heimischen Wohnzimmertisch vor. Zudem liegt ein Fremder in der Badewanne ...
