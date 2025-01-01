Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Private Fahrstunde wird zum Ehedrama

SAT.1Staffel 5Folge 2
Private Fahrstunde wird zum Ehedrama

Private Fahrstunde wird zum EhedramaJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 2: Private Fahrstunde wird zum Ehedrama

46 Min.Ab 12

Nach einem Verkehrsunfall liefern sich eine Augenzeugin und der Beifahrer des Wagens einen heftigen Streit. Die Fahrerin beteuert, dass er sie zum Autofahren gezwungen hätte. - Eine Mutter wird von einem Gerichtsvollzieher sexuell bedrängt. Als ihr Sohn die Situation mitbekommt, holt er zum Schlag aus. - Ein Lehrer campiert vor dem Büro seines ehemals besten Freundes, einem Anlageberater, und vergrault dessen Kunden.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen