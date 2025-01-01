Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Bunte Farben überall

SAT.1Staffel 5Folge 17
Bunte Farben überall

Bunte Farben überallJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 17: Bunte Farben überall

46 Min.Ab 12

Ein Achtjähriger ist außer Rand und Band und randaliert im Treppenhaus. Eine Nachbarin alarmiert die Polizei ... - Am Morgen eines Schönheitswettbewerbs wacht eine Teilnehmerin auf und stellt fest, dass sich jemand an ihren Haaren zu schaffen gemacht hat. - Ein 19-Jähiger schmeißt eine Sturmfrei-Party. Plötzlich stehen die Eltern in der Tür und finden einen der Partygäste blutüberströmt im Wohnzimmer vor.

