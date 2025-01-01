Auf Streife
Folge 13: Mein Freund ist in Gefahr
46 Min.Ab 12
Eine 27-Jährige alarmiert die Polizei, da ihr Freund sie panisch angerufen hat und ihr mitteilte, dass er von zwei Schlägertypen auf einem alten Fabrikgelände verfolgt wird. Was steckt dahinter? - Bei einem Verkehrsunfall sind zwei Autos ineinander gefahren. Dabei ist ein schlecht gesichertes Kanu vom Dach des vorderen PKWs in die Windschutzscheibe des nachfolgenden Wagens geflogen. - In einem Seniorenheim beschuldigt ein 75-Jähriger die Familie einer Bewohnerin des Diebstahls.
