Auf Streife

SAT.1Staffel 5Folge 3
45 Min.Ab 12

In einer Schule liefert sich ein 17-Jähriger einen handfesten Streit mit einem gleichaltrigen Mitschüler. Nachdem die Polizisten die zwei Streithähne trennen, bricht einer zusammen. - Eine Rentnerin beobachtet, wie ein Mann um ihr Haus schleicht. Beim Eintreffen der Polizei erwischen sie einen 43-Jährigen wie er gerade durch ein Fenster klettert. - Eine 25-Jährige lauert einem Banker vor einem Fitnessstudio auf. Seine Ehefrau sieht rot und greift ein.

