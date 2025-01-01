Wie die Mutter, so die Tochter?Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 31: Wie die Mutter, so die Tochter?
45 Min.Ab 12
Bei einem Verkehrsunfall wird eine 45-Jährige schwer verletzt. Die 22-jährige Unfallverursacherin hat die Kontrolle über ihren Roller verloren und die Passantin einfach über den Haufen gefahren. In einem Drogeriemarkt wird eine 45-jährige Angestellte die Kellertreppe hinunter geschubst. Zurück bei Bewusstsein beschuldigt sie ihre Kollegin als Täterin, die auch noch die Tochter des Chefs ist.
