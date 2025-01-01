Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Lieben und lügen

SAT.1Staffel 5Folge 5
Lieben und lügen

Lieben und lügenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 5: Lieben und lügen

45 Min.Ab 12

Eine Prostituierte wird während ihrer Arbeit in ihrem Wohnwagen überrascht und hinterrücks niedergeschlagen. Auch ihr Freier ist verschwunden. Gibt es da einen Zusammenhang? - In den frühen Morgenstunden wird eine Schlafwandlerin auf offener Straße mit einem Autoschlüssel in der Hand von der Polizei aufgelesen. - Ein 14-Jähriger wird in der Schule unter Strom gesetzt. Angeblich ist sein Physik-Lehrer der Täter.

