Auf Streife
Folge 54: Benny heul leiser!
45 Min.Ab 12
Auf dem Gelände einer leerstehenden Fabrik werden Jugendliche gesichtet. Ein Spaziergänger hat beobachtet, wie sie sich unbefugt Zutritt verschafft haben. Treiben sie dort ihr Unwesen? - Die Beamten werden zu einem Verkehrsunfall gerufen. Als sie die Unfallstelle erreichen, staunen sie nicht schlecht: Der Zebrastreifen, an dem sich der Unfall ereignete, ist nicht echt ... Und: Ein Junggesellinnenabschied in einem Party-Bus eskaliert, als der Bräutigam in spe auftaucht.
