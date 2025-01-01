Auf Streife
Folge 69: Willkommen im Club
45 Min.Ab 12
Der stumme Alarm eines Nachtclubs lässt die Polizei ausrücken. Angekommen stellen sie fest, dass keine Einbruchsspuren sichtbar sind. Folglich muss der Einbrecher schon im Club gewesen sein. - In einem Elektromarkt lungert seit mehreren Stunden eine 14-Jährige herum. Eigentlich hätte sie in der Schule sein müssen - so wie in den Tagen davor. Was hat es mit der notorischen Schulschwänzerin auf sich?
