Auf Streife

Führ mich zum Schotter

SAT.1Staffel 6Folge 45
Führ mich zum Schotter

Auf Streife

Folge 45: Führ mich zum Schotter

44 Min.Ab 12

Die Beamten sind auf Streife, als sie eine seltsame Situation beobachten: Zwei Frauen veranstalten eine Art Tauziehen um einen nicht erkennbaren Gegenstand. Daneben steht eine ältere Dame, die erfolglos versucht, die beiden Streithähne zu trennen. - In einer Trattoria wirft eine augenscheinlich betrunkene Frau mit Essen um sich. Der Chef des Restaurants ist nicht im Stande, die Frau zu zügeln und bittet die Polizei um Hilfe.

