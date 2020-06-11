Auf Streife
Folge 10: Die eine oder keine
44 Min.Folge vom 11.06.2020Ab 12
Ein Postbote findet eine Nachhilfelehrerin bewusstlos auf dem Boden. Sie hat eine blutende Wunde an der Schläfe. Was ist hier vorgefallen? - Ein Restaurantbesitzer ist völlig außer sich: Sein Koch hat versucht, einen Stammgast umzubringen. Im Restaurant liegt der Mann und erleidet gerade einen anaphylaktischen Schock, weil der Koch ihm angeblich absichtlich Erdnüsse ins Essen gemischt hat.
