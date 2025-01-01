Auf Streife
Folge 52: Der Malermeisterdieb
44 Min.Ab 12
Eine Elfjährige bittet um Hilfe: Ihre Mutter wacht nicht mehr auf! Als die Beamten eintreffen, liegt die Frau seelenruhig in einem Liegestuhl. Doch sie wirkt benommen. - Auf Streife entdecken die Beamten einen PKW, der quer und mit offener Fahrertür auf einer Landstraße parkt. Neben dem Fahrzeug steht ein Mann, der wutentbrannt auf einen unerkennbaren Gegenstand eintritt. - An einer Bushaltestelle werden einer 26-Jährigen wie aus dem Nichts die Ballerinas von den Füßen gerissen!
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick