Auf Streife
Folge 80: Teenie-Terror
42 Min.Folge vom 29.08.2024Ab 12
Eine 13-Jährige wurde Opfer einer Prügelattacke. Sofort gerät die Mutter in Panik und alarmiert die Polizei. - Der Wagen einer 34-Jährigen hat ein Straßenschild erwischt. Durch die Handysprachsteuerung setzt sie den Notruf ab, der kurz danach abbricht. Als die Beamten eintreffen, erklärt sich, weshalb sie die Sprachsteuerung nutzte. - Vor der Haustür wird eine 38-Jährige von einem Mann angegriffen. Als die Beamten eintreffen, ist er gerade dabei, ihr die Bluse herunterzureißen.
