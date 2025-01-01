Auf Streife
Folge 106: Das Volk dankt dir
44 Min.Ab 12
Eine Konditorin traut ihren Augen nicht: Die Fensterfront der Konditorei wurde mit dem Schriftzug "Das Volk dankt dir" beschmiert und die Tür steht offen. Als sie den Laden betritt, wird sie von einem maskierten Einbrecher überrannt. - Eine Sozialarbeiterin ist zu Besuch bei einer Pflegefamilie. Während sie im Gespräch mit der Pflegemutter ist, knallt es vor der Tür: Der Pflegesohn hat einen Unfall gebaut!
