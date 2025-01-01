Auf Streife
Folge 120: Tote Miezen lügen nicht
44 Min.Ab 12
Eine 37-Jährige wird von einem wütenden Mob überrascht. Nachdem sie den Notruf abgesetzt hat, hat ein Teil der lautstarken Menge die Wohnung gestürmt. - Ein niederländisches Pärchen wird in einer Kölner Ferienwohnung plötzlich von einem Fremden überrascht, der mit Pfefferspray auf sie losgeht. Als sie den Beamten auf Streife begegnen, sind sie sichtlich erleichtert. Aber nicht nur sie.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick