Auf Streife
Folge 22: Kontrollwahn
44 Min.Ab 12
Bei Eintreffen am Meldeort werden die Polizisten Zeugen eines waghalsigen Fluchtversuches. Bei der Klärung des Falles ergeben sich immer mehr Unstimmigkeiten. - Hinterhältiger Übergriff auf eine junge Frau! Als die Beamten eintreffen, gibt es vom Täter zunächst keine Spur, doch dann hören sie wildes Klopfen aus einem Kühllaster. - Die Polizisten entdecken auf Streifenfahrt einen Jungen am Steuer eines Autos ...
