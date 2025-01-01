Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Super-Sam

SAT.1Staffel 7Folge 39
Super-Sam

Super-SamJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 39: Super-Sam

44 Min.Ab 12

Ein kleiner Held will seinem Freund helfen und trifft dabei auf die Beamten. Zum Glück! Denn das, was sie am Haus des kleinen Jungen erwartet, fordert mehr als ein Superman-Kostüm. - Notruf aus einem Hotel: Ein leichtbekleideter Mann randaliert und hat sich Zugang zu einem fremden Hotelzimmer verschafft. Als die Polizisten eintreffen, finden sie Blutspritzer in der Lobby. - Auf Streife beobachten die Beamten, wie ein Mann einem Jugendlichen Gülle über den Kopf schütten will.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen