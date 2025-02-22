Auf Streife
Folge 42: Das Fahrstuhl-Fiasko
44 Min.Folge vom 22.02.2025Ab 12
Einsatz vor einer Fahrschule: Ein Fahrlehrer benimmt sich äußerst komisch während der Fahrprüfung seiner Schülerin. Auch die Sekretärin verhält sich außergewöhnlich. - Die Polizisten werden auf eine Frau aufmerksam, die wild vor einem Einfamilienhaus randaliert und ihren Mann des Betruges bezichtigt. Doch schnell entwickelt sich die Situation in eine andere Richtung.
