Auf Streife
Folge 59: Mutter ohne Kind
44 Min.Ab 12
Als die Polizisten zu Fuß auf Streife unterwegs sind, treffen sie auf eine weinende, verwirrte Frau, die völlig aufgelöst nach ihrem Baby sucht. Außerdem: Ein Junggesellinnenabschied eskaliert, weil die feiernden Damen vor einem Bordell randalieren. Die Besitzerin weiß sich nicht anders zu helfen und ruft die Polizei. Und: Ein kleines Mädchen läuft auf den Streifenwagen zu und benötigt offensichtlich Hilfe ...
