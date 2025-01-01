Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 71: Mausitot

44 Min.Ab 12

Auf einem Friedhof schleicht ein Mann mit einer Schaufel bewaffnet umher. Als die Beamten eintreffen, ertönt plötzlich ein lauter Frauenschrei! - Während die Beamten ihren Wagen tanken, bekommt eine hochschwangere junge Frau plötzlich die Wehen. Sofort eilen sie zur Hilfe. Als dann die Angestellte auftaucht, um ihren Kollegen abzulösen, stellt diese fest, dass die Kasse geplündert wurde!

