SAT.1 Staffel 7 Folge 80
Folge 80: Die Schatzjäger

44 Min. Ab 12

Beim gemeinsamen Picknick im Wald verliert ein Mann seinen Ehering. Am nächsten Tag machte er sich mit einem Metalldetektor auf die Suche danach. Doch von der Suche kehrt er nicht mehr zurück. Ein Streit unter Nachbarn eskaliert: Weil eine Frau ihren Nachbarn verdächtigt, nachts Benzin aus abgeparkten Autos zu pumpen, und dies in der Nachbarschaft kommuniziert, boykottiert er ihre Hochzeitsfeier. Doch liegt sie mit ihrer Anschuldigung richtig?

